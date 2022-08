Depois de 2 anos, Fesccam retorna com força total em sua 27ª edição

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Depois de dois anos sem ser realizado devido à pandemia do novo Coronavírus, o Festival da Canção de Campo Verde retornou com força total. Na noite de terça-feira (2), o público lotou a estrutura montada em frente ao Ginásio Municipal de Esportes Joubert Izaias Romancini, onde 35 intérpretes na categoria Gospel subiram ao palco e demonstraram enorme talento. Quatro deles, se classificaram para a final, que acontecerá no próximo sábado (6).

“Um evento como o Fesccam nos proporciona diversas lembranças boas”, disse o prefeito. “E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de retorno. Isso para nós é um momento de muita satisfação, muita alegria”, completou, destacando o apoio da Câmara de Vereadores, dos patrocinadores e da equipe da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte, responsável pela organização do evento.

Alexandre agradeceu também o secretário estadual de Cultura, Esporte e Lazer, Jefferson Carvalho Neves, que foi representado no Fesccam pelo secretário adjunto Jan Moura. O prefeito destacou que o Governo do Estado tem reconhecido a importância da Cultura e investido também no Esporte e no Lazer “e tem nos dado uma atenção para Campo Verde de uma maneira muito especial”. “Fica aqui os nossos agradecimentos ao govenador Mauro Mendes pelo que ele tem feito em Campo Verde, pelo quem tem feito no Estado”, disse ele.

O secretário-adjunto da SECEL, Jan Moura, ressaltou que o Fesccam é um dos maiores festivais de música de Mato Grosso. “E hoje a gente se orgulha muito de ele estar sendo retomado em sua 27ª edição. Não é qualquer festival de música que tem tanta longevidade, tanta envergadura”, observou. “Nessa noite, e nos próximos quatro dias, vamos celebrar a cultura, a música; vamos celebrar o respeito, vamos celebrar a vitória contra a pandemia, a possibilidade de a gente estar aqui retomando esse importante projeto. E agradeço, Alexandre, por você estar dando essa dignidade à cultura”, destacou.

A secretária municipal de Cultura, Esporte e Lazer Izaurides Kesya da Costa Massavi Siqueira, lembrou que o Fesccam é tradição no município e destacou que a 27ª edição foi preparada com muito carinho para as famílias de Campo Verde e também para os participantes. “Agradecemos demais as parcerias construídas nessa história”, salientou. “Nós ficamos muito felizes por poder estar retornando depois de 2 anos por causa da pandemia, e a adesão foi maciça”, ressaltou. Nesta edição o Fesccam teve mais de 180 inscritos de cinco estados brasileiros e de mais de 20 cidades do Mato Grosso.

Representando o Poder Legislativo Municipal, a vereadora Socorros dos Santos Souza lembrou que o Fesccam teve início em 1993, ainda com o nome de Fescancave e foi idealizado pela relações públicas e jornalista Marlene Guareschi.

A partir do final da década de 1990 passou a ser organizado pela Prefeitura e teve o nome alterado. “[O Fesccam] é uma festa tradicional que representa o município de Campo Verde no Brasil”, destacou a vereadora. “São muitos estados que participam desse evento todos os anos e para nós aqui de Campo Verde é um orgulho termos hoje uma festa desse porte. Parabéns aos organizadores”, disse ela.