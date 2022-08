Dentistas, auxiliares e recepcionistas participam de capacitações promovida pela Secretária de Saúde

Dentistas e auxiliares de dentistas da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde participaram na tarde desta sexta-feira, de uma capacitação sobre a “Importância da Amamentação para o Desenvolvimento da Infância”.

Realizada no Polo da Academia de Saúde, a capacitação foi ministrada por técnicos da Secretaria Estadual de Saúde.

Gerente de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, Noeny Pereira de Souza frisou que esta foi a primeira vez que uma capacitação com esse tema foi ofertada aos profissionais.

“Nós trouxemos o pessoal da coordenadoria geral de odontologia do Estado para falar da importância da amamentação nesse período da infância. O leite materno é o primeiro alimento que o bebê vai receber”, explicou. “Então, eles [os profissionais] vão receber essa capacitação para levar isso às gestantes e as futuras mamães. Isso vai garantir um desenvolvimento maior na questão da mastigação, de dentes mais saudáveis para essas crianças”, completou.

Ela reiterou que a capacitação representa um grande avanço nos serviços prestados. “Quem vai ganhar com tudo isso é a população, que vai estar mais orientada, mais assistida; e os profissionais, que estarão mais embasados para levarem essas informações para a população”, salientou Noeny.

Recepcionistas – Também no Polo da Academia de Saúde, no período da tarde, foi realizada uma capacitação para as recepcionistas que atuam nas Unidades Básicas de Saúde do Município.

Ministrada por Mayame Melo, da Facilita Assessoria, a capacitação teve como foco a humanização do atendimento. O objetivo, de acordo com Noeny, é proporcionar aos usuários das Unidades Básicas de Saúde, uma melhor acolhida.