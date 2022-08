De virada, Campo Verde vence e fica com o título no handebol dos Jogos Estudantis Estaduais

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

De forma invicta, Campo Verde conquistou o título de campeão no handebol masculino dos jogos Estudantis – Fase Estadual, disputada em Lucas do Rio Verde. A competição reuniu cerca de 1,2 mil estudantes com idade entre 15 e 17 anos de 37 cidades de Mato Grosso.

O título conquistado por Campo Verde veio com a vitória por 23 a 21 sobre a equipe de Ipiranga do Norte. 12 equipes disputaram os jogos na modalidade.

“Foi um jogo bastante disputado. Nos últimos 4 minutos estávamos perdendo, mas tivemos momentos de superação e conseguimos virar o placar e vencer a partida. Foi uma grande final”, comentou o técnico da equipe campo-verdense, Luiz Melo.

Na fase classificatória dos Jogos, Campo Verde venceu Ipiranga do Norte (28 a 23), Sorriso (23 a 18) e Juína (39 a 13). Pelas quartas-de-final, a vitória foi sobre Pontes e Lacerda, pelo placar de 30 a 24.

Brasileiro

A conquista do título estadual, garantiu ao time de Campo Verde o direito de disputar os Jogos Brasileiros da Juventude, que serão realizados em Aracaju (SE), no mês de setembro. “Quero agradecer a Deus por nos permitir ter disputado essa final e a todos que torceram por nós. Agradeço também a todos que fazem parte desse projeto, o prefeito Alexandre Lopes e a secretária de Cultura, Lazer e Esportes, Izaurides Kesia. Esporte é saúde, esporte é educação”, disse Luiz Melo.