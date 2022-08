Cuiabá se mantém no Z4 após perder para o Fluminense no Maracanã

Do: MidiaNews

O Fluminense jogou com superioridade e bateu o Cuiabá por 1 a 0; próximo jogo é contra o Juventude

O Fluminense jogou com superioridade e bateu o Cuiabá por 1 a 0 neste domingo (7), no Maracanã. A partida foi válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O único gol do jogo foi marcado pelo artilheiro Germán Cano, que já balançou as redes 13 vezes na competição, logo no primeiro minuto. Ele contou com bela assistência de Paulo Henrique Ganso, que deu um passe de letra ao centroavante tricolor.

Com o resultado, o Fluminense acrescentou mais uma partida à sua série invicta. Agora, são 13 confrontos sem perder. A vitória também levou o clube tricolor a 38 pontos, retomando o terceiro lugar da competição.

Já o Cuiabá permanece com 20, na 18ª posição, na zona de rebaixamento. Aqui, o útlimo lugar é ocupado pelo Juventude, com 16 pontos.

Na próxima rodada, o Cuiabá terá a chance de melhorar sua posição no ranking do Brasileirão. Ele receberá o Juventude, no sábado (13), às 20h30, na Arena Pantanal.

Já o Fluminense vai encarar o Internacional no Beira-Rio, a partir das 19h de domingo (14).

Ficha técnica

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Mario Pineida (Cris Silva); Felipe Melo (Martinelli), Nonato e Paulo Henrique Ganso (Nathan); Matheus Martins, Arias (Marrony) e Cano (Willian). Técnico: Fernando Diniz

Cuiabá

Walter; Daniel Guedes, Joaquim, Marllon (Marcão) e Alan Empereur; Pirani, Osorio e Pepê (Camilo); Valdívia (Alesson), Rafael Gava (Denilson) e Rodriguinho (André Luís). Técnico: António Oliveira

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

Árbitro de vídeo: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Felipe Melo e Nathan (FLU); Rafael Gava (CUI)

Gol: Cano (FLU), a 1’/1ºT