Cuiabá registra chuva após 49 dias de seca e altas temperaturas

Durante a semana, a previsão aponta para probabilidade de chuva até a quinta-feira, com temperatura entre 12ºC e 34ºC.

No município Salto do Céu, a 383 km de Cuiabá, foram registrados 20 mm de chuva no domingo. Já em Campo Novo do Parecis (MT) o acumulado foi de 5,0 mm.