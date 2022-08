Confusão no bar – Empresário briga com vizinha, ameaça PM e é preso em Cuiabá

Do: MidiaNews

Mulher queria que som de bar fosse abaixado e homem se revoltou; caso foi no Bairro Residencial Coxipó

Um dono de um bar, de 44 anos, no Residencial Coxipó, em Cuiabá, acabou preso por desobediência, perturbação ao sossego e desacato à Polícia na noite de terça-feira (3), durante uma briga ocasionada por som alto. Outro homem de 26 anos também acabou preso.

Conforme o boletim de ocorrência, uma mulher acionou a PM relatando que, por volta de 22h50, foi ao bar “pedir cordialmente” que abaixassem o som, mas que ela foi ameaçada.

Ao retornar para casa, viu um dos funcionários do bar fazendo gestos obscenos para ela. Em seguida, a mulher ouviu um barulho de bomba, que foi lançada na frente da sua residência provavelmente como forma de intimidá-la. Com medo, a vítima acionou a Polícia.

No local, enquanto os militares conversavam com a mulher, um homem apareceu se apresentando como dono do bar. Na frente dos agentes, o suspeito continuou intimidando a vítima, dizendo que aumentaria ainda mais o som.

Indignada, a mulher manifestou interesse em representar contra o empresário, que, para não ser preso, tentou sair do local. A Polícia ainda tentou impedir, mas, nervoso, ele resistiu levantando a mão, tentando agredir um dos agentes.

Além disso, o homem ainda incitou os funcionários e clientes para que interviessem e impedissem a Polícia de levá-lo preso.

Por conta do tumulto, foi solicitado ajuda de outras viaturas, e os agentes precisaram usar spray de pimenta para conter os ânimos dos populares.

O reforço chegou e conseguiu que os clientes deixassem o perímetro de segurança. Neste momento, outro suspeito, de forma bastante agressiva, desobedeceu à ordem e agrediu os policiais, sendo algemado e preso.

Os suspeitos e a vítima foram encaminhados para a Central de Flagrantes para o registro da ocorrência.