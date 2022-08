Como parte do “Agosto Dourado”, Saúde oferece chá da tarde a mães que amamentam

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Como parte das ações programadas dentro da Campanha “Agosto Dourado”, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde promoveu nesta quarta-feira (3), um “chá da tarde” para mães que estão em fase de amamentação.

A ação, que aconteceu no PSF São Miguel, contou com a participação de 15 mães e teve palestra ministrada pela enfermeira Eliane Maiteli. O tema: Amamentação. Até o dia 30 de agosto, uma série de ações estão programadas para serem realizadas nos PSF´s, que estão decorados com cores e temas que remetem à campanha.

A enfermeira da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, Beatriz Amaro Rocha, destacou a importância do aleitamento materno para a saúde do bebê. “A amamentação é de suma importância para o desenvolvimento infantil”, destacou. “E o ‘Agosto Dourado’ é um mês de comemoração em alusão ao tema para sensibilizar toda a população, toda a sociedade, os profissionais [da saúde] para a importância da amamentação”, completou.

Segundo e la, o aleitamento materno nos últimos tempos, tem encontrado uma certa resistência para ser adotada pelas mães. Muitas delas, por vários motivos, preferem o uso de fórmulas na alimentação dos filhos, no entanto, Beatriz destaca que nenhum outro tipo de alimento substitui o leite materno.

“É o alimento mais completo, que vai ajudar a criança a se desenvolver mais”, observa ela. Ela ressalta que é perceptível a resistência a doenças nas crianças que são amamentadas pelas mães. “O leite materno tem todos os nutrientes que a criança precisa, principalmente quando a gente fala de imunidade. Ele traz todas as defesas que a mãe já tem e que passa para a criança. [O leite] é como se fosse uma vacina”, enfatizou a enfermeira.