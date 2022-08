Com investimentos de R$ 6,5 milhões, Todimo inaugura filial em Campo Verde

O crescimento e o desenvolvimento econômico de Campo Verde, que continuam aquecidos e vivem um dos melhores momentos, têm atraído investimentos em diversos setores. Empresas que atuam nos mais variados segmentos, têm escolhido a cidade para investir, contribuindo com a economia local e com a geração de empregos.

Nesta segunda-feira (15), a Todimo, uma das maiores empresas do ramo de material de construção de Mato Grosso, presente também no Paraná e no Mato Grosso do Sul, inaugurou sua 31° filial, em Campo Verde. A nova loja, está instalada na avenida Mato Grosso, em um prédio com 1,8 mil metros quadrados de construção, dividido em área de venda, com 1,3 mil metros quadrados, depósito com 500 metros quadrados e 400 metros quadrados de estacionamento.

Os investimentos, feito pela empresa em estoque, segundo o diretor Ademir Baraldi, somam R$ 3 milhões. A construção do prédio, feita pelo empresário Jurandir Biazon, recebeu investimentos de R$ 3,5 milhões.

O prefeito Alexandre Lopes, que esteve presente à inauguração, lembrou que Campo Verde está entre as cidades de Mato Grosso que mais consomem material de construção e que a Todimo “Está investindo no lugar certo, no momento certo”.

“Nós temos visto o quanto de empresas têm feito a abertura de suas portas em Campo Verde e a Todimo é uma delas. Uma empresa que é sinônimo de crescimento”, observou. “E a gente percebe que a abertura dessa empresa somente ocorre em cidades que têm tido um crescimento, o que nos deixa entusiasmado por ela estar aqui”, completou.

O prefeito enfatizou que, além dos investimentos que estão acontecendo, Campo Verde atrairá novas empresas em um curto espaço de tempo graças aos recursos que estão sendo aplicados no setor de logística, como a pavimentação da MT-140 entre Campo Verde e Nova Mutum e a implantação da Ferrovia Senador Vicente Vuolo, que vai ligar Rondonópolis à Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, passando por Campo Verde.

Esses investimentos, destacou o prefeito, vão consolidar o município como um grande entroncamento multimodal. “Eu sempre digo que nós temos que ser inspiradores e é isso que nesse momento Campo Verde tem sido”, ressaltou. “Novas frentes de trabalho, novas frentes de crescimento, esse ambiente logístico que está se desenhando, fazendo com que a gente cresça. [e empresas] vão aproveitar tudo isso, assim como todo o município de Campo Verde”, observou Alexandre Lopes.

Antônio Bortoloto, sócio fundador da Todimo, comentou que a inauguração da 31º loja é um momento especial e que ganha muito mais relevância por ser em Campo Verde. “A gente conheceu [a Cidade] sem nada e vem acompanhando o seu crescimento”, disse ele, lembrando que a loja da rede é a mais próxima de Cuiabá. “Nós sempre atendemos [os clientes de Campo Verde] por Cuiabá, mas hoje, [devido ao tamanho da cidade] já não dá. E o que nós estamos fazendo: ficando mais perto do cliente. Não eles perto de nós, mas nós perto deles”, observou.

Diretor da empresa, Ademir Baraldi explicou que a Todimo escolheu Campo Verde devido ao momento que a cidade está vivendo e que coincide com o dá empresa, que é de expansão, de crescimento. “É uma cidade pujante, com um crescimento claro, que fez a gente escolher aqui. A gente já conhecia aqui e nesse momento de expansão [da empresa] foi óbvia a nossa vinda para cá”, disse Baraldi.

De acordo com o diretor, a expectativa é que a loja de Campo Verde figure entre as melhores da rede no interior do estado devido à produção agrícola e a diversidade econômica da cidade. “A gente já tem experiência no interior do Mato Grosso e vendo o que está acontecendo aqui, [a loja] estará entre as grandes do interior”, frisou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Henrique Soares também destacou que o investimento feito pela Todimo retrata o momento atual vivido por Campo Verde em sua expansão, em seu desenvolvimento. “Então, a Todimo, que é uma empresa que também mantém um processo de expansão, identificou em Campo Verde essa semelhança”, observou. “Temos que parabenizar e agradecer [a empresa] por esse investimento, pelo fato de ter escolhido o nosso município”, completou, acrescentando que a vinda da Todimo traz uma nova “expertise” para o setor.

Participaram da inauguração, além do secretário Henrique Soares, o chefe-gabinete, Carlos Roberto Nóbrega, o secretário de Finanças Ronan Freire e o vereador Gregório Dourado (Musquito).