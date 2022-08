Casos de varíola dos macacos são investigados em um adolescente e uma criança em Rondonópolis (MT)

Por g1 MT

Dois casos de varíola dos macacos são investigados em um adolescente de 13 anos e uma criança de 8 anos em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá. De acordo com Secretaria de Saúde do município, os pacientes estão com sintomas leves da doença.

Ao todo, Rondonópolis possui três casos suspeitos de varíola dos macacos. O outro paciente é um homem de 48 anos que também está com sintomas leves.

Segundo a secretaria, os pacientes realizaram exames e aguardam os resultados.

O município de Sorriso, a 402 km de Cuiabá, também acompanha um caso suspeito de varíola dos macacos desde o dia 4 deste mês. Segundo o município, o paciente procurou atendimento médico ao apresentar sintomas, após retornar de viagem de uma região com casos confirmados.