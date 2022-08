Campo Verde – Moto pega fogo após grave acidente na BR-070

Com informações do MegaNews CV

A condutora da moto, identificada como Antonia, foi socorrida em estado grave pelo SAMU

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta Suzuki e um veículo Volkswagen Gol foi registrado na manhã desta segunda-feira (29), no perímetro urbano de Campo Verde.

Segundo as informações ainda preliminares, a condutora não teria percebido a aproximação do veículo quando estava tentando atravessar a BR nas imediações do acesso ao bairro Jupiara.

A vítima condutora da motocicleta foi identificada como Antônia, 42 anos, moradora do bairro Santa Rosa, que chegou a ser socorrida com urgência com várias fraturas pela equipe do atendimento móvel de urgência (SAMU) ao Hospital Municipal Coração de Jesus.

Quando o Corpo de Bombeiro chegou no local do acidente já se depararam com um incêndio em andamento na motocicleta que a vítima estava conduzindo, sendo posteriormente controlado pela equipe.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros militares estão no local do acidente e ajudaram na interdição da via até a chegada da PRF, que foi acionada devido ser uma ocorrência registrada na BR-070.

O motorista do Gol não sofreu ferimentos, e ficou no local para prestar auxílio a condutora da motocicleta. A Perícia agora vai ficar a cargo de levantar as informações sobre o que de fato ocorreu para ocasionar esta ocorrência.