Campo Verde adere a programa da ONU para redução de riscos

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Desde o último dia 17, Campo Verde faz parte do seleto grupo de municípios que aderiram à Campanha MCR2030 – Construindo Cidades Resilientes, liderada pelo escritório da Organização Mundial das Nações Unidas para Redução de Risco (UNDRR). A adesão foi feita através da Secretaria Municipal Integrada de Apoio a Segurança Pública/Defesa Civil.

A Secretária Municipal de Integrada de Apoio a Segurança Pública, Viviane Bernardino Ferreira, explicou que a MCR apoia as cidades nas ações para redução de riscos e desenvolvimento de resiliência – que é capacidade de lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas – por meio de um roteiro, facilitando o acesso a ferramentas de conhecimento, diagnóstico, monitoramento e relatórios.

“Oferece também apoio às cidades para melhorar seu entendimento sobre redução de riscos e resiliência, melhorar o planejamento estratégico de acordo e executar ações que lhes permitam avançar”, informou Viviane.

Conforme informou a secretária, até então em Mato Grosso apenas Cuiabá havia aderido à Campanha MCR2030. “Com a adesão, Campo Verde está à frente dos demais municípios do estado, preparando-se para se tornar uma cidade mais inclusiva, segura, resiliente e sustentável até 2030”, observou. “Contribuindo dessa maneira, diretamente para a realização do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e outras iniciativas globais, como o Marco Sendai para a Redução de Riscos e Desastres, o Acordo de Paris e a Nova Agenda Urbana”, completou.

Viviane também destacou que a adesão do Município à Campanha MCR 2030, só foi possível graças ao apoio do prefeito Alexandre Lopes “que apoia ações inovadoras, ações que serão realizadas no sentido de prevenção para a redução de riscos de acidentes”.