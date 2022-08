Campanha “Agosto Dourado” é aberta oficialmente

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde, fez na manhã de hoje (4) a abertura oficial do “Agosto Dourado”, campanha que visa despertar a importância do aleitamento materno para as crianças nos primeiros meses de vida.

O ato de abertura da campanha aconteceu no plenarinho da Câmara de Vereadores e contou com a presença da secretária municipal de Saúde e vice-prefeita Edna Queiroz, do secretário municipal de Administração Claudilei Borges e dos vereadores Gregório Dourado, Janaína Nordestina e Socorro dos Santos Souza.

A Campanha, que vai até o dia 30, terá uma série de atividades voltada às mães que amamentam e também aos profissionais da Secretaria de Saúde que trabalham diretamente ligados a esse público.

A ideia do “Agosto Dourado” surgiu em 1992, em Nova York, através de uma parceria entre o Fundo das Nações Unidas para as Crianças (Unicef) e a Organização Mundial de Saúde (OMS). No Brasil, a campanha teve início em 2017. A cor dourada faz referência ao padrão “ouro” de qualidade do leite materno.

“O ‘Agosto Dourado’ é o mês em que a gente comemora o mês da amamentação. E é um mês de incentivar a amamentação”, frisou a secretária de Saúde. “Nós dizemos que a amamentação é linda, maravilhosa, mas é uma questão de escolha, porque não é fácil amamentar”, ressaltou. “E hoje nós vamos capacitar a nossa equipe de Saúde, que é uma equipe arrojada, para, justamente, orientar as mãezinhas ‘de primeira viagem’, para que a gente continue esse ciclo, porque a amamentação é vida”, completou.

A capacitação ofertada à equipe da Saúde foi ministrada pela médica Mayara Rebolho de Brito. Mãe e amamentando a pequena Mariah, de 8 meses, a profissional de saúde também comentou sobre a importância do aleitamento materno.

Segundo ela, a amamentação é vantajosa tanto para a mãe, quanto para o filho. Diminui o risco de doenças crônicas nas crianças, cria um vínculo maior entre mãe e filho. “São vários benefícios que traz. Só coisas boas.

Entre as ações programadas dentro da campanha “Agosto Dourado”, estão: roda de conversa sobre amamentação, coleta para exames citopatológico do colo uterino em horário estendido, educação em saúde sobre o aleitamento materno, oficina de shantala e manobras de primeiros socorros.

Também fazem parte da programação: Chá da tarde com roda de conversa sobre aleitamento materno e palestras voltadas à amamentação.