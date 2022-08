Caminhão da Vacinação estará em Campo Verde nessa semana

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o governo do Estado através do Programa Imuniza +MT, trará para Campo Verde nessa semana, o caminhão da vacinação.

O veículo, preparado para atender a população dentro de todas as normas de segurança e de sanidade, estará no Assentamento Santo Antônio da Fartura no dia 15 (segunda-feira) e no Assentamento Dom Osório, no dia 16 (terça-feira). O atendimento, nas duas comunidades, será das 8h00 às 15h00.

De acordo com a gerente das Vigilâncias em Saúde, Cristiane Simões, no caminhão serão disponibilizadas vacinas contra covid-19, gripe, poliomielite e demais imunizantes que fazem parte do calendário de vacinação.

Conforme destacou a secretária municipal de Saúde e vice-prefeita Edna Queiroz, a vinda do caminhão vai proporcionar mais comodidade para a população. “E é uma excelente oportunidade para que os pais possam atualizar o cartão de vacinação dos filhos”, observou ela.