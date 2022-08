Caminhão carregado de bois tomba e animais morrem em Cuiabá

Do: MidiaNews

Não há detalhes do acidente, mas acredita-se que o condutor tenha perdido o controle da direção

Um caminhão que transportava bois tombou na tarde de domingo (28), em Cuiabá, matando parte dos animais. O acidente aconteceu na Avenida Miguel Sutil, próximo à Ponte Nova.

Conforme a Guarda Municipal de Várzea Grande, o acidente aconteceu por volta das 16h30.

Não há detalhes sobre as causas, mas acredita-se que o condutor tenha perdido o controle da direção ao passar próximo à rotatória onde ficava a “bola” da Copa.

Com o impacto, o veículo tombou e alguns bois não resistiram. Vídeos que circulam na internet na manhã desta segunda-feira (29) mostram o caminhão tombado e os animais sendo retirados.

Ainda de acordo com a GM, devido ao peso e tamanho, o caminhão ficou no local durante a noite monitorado por equipes para que as pessoas não saqueassem a carga, até ser retirado na manhã desta segunda-feira (29).

Por conta disso, o trânsito segue lento e agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) bem como a Polícia Militar estão no local auxiliando no tráfego enquanto um guincho retira o veículo da pista.

Veja: