CAIU DO PORTÃO DO INFERNO – Três meses após acidente, motorista deixa hospital em Cuiabá

Do: MidiaNews

Durante o tempo de internação, o caminhoneiro Daniel Sales passou por seis cirurgias

O motorista Daniel Francisco Sales, de 65 anos, que caiu no Portão do Inferno, em Chapada dos Guimarães (65 km de Cuiabá), em maio deste ano, recebeu alta e deixou o Hospital Municipal de Cuiabá nesta segunda-feira (15).

Foram mais de três meses de internação e, nesse período, ele passou por seis cirurgias.

Conforme informações do Hospital Municipal, um dos ferimentos mais graves foi na perna direita, que, no momento do acidente, ficou presa às ferragens.

Ao deixar a unidade de saúde, Daniel disse que ir para casa era um sentimento de felicidade, e falou ainda que não sabe se estaria vivo caso fosse atendido em outro hospital.

O caminhoneiro espera voltar logo ao trabalho. Ele é morador de Várzea Grande, casado e chefe de família.

“Ainda tenho algumas limitações, finalizarei a minha recuperação em casa, mas com acompanhamento médico. Tenho que continuar com as sessões na câmara hiperbárica e tenho retorno já agendada no ambulatório do HMC, com os médicos ortopedista e com o cirurgião plástico”, disse.

O caminhoneiro ficou conhecido no dia 4 de maio, após colidir com um paredão, e perder o controle do veículo, carregado de galão d’água.

Na sequência, caiu no precipício, onde permaneceu por cerca de quatro horas à espera do resgate. O caso ganhou repercussão nacional e foi considerado um “milagre de Deus”.