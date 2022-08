Briga na Valley termina com casal preso; mulher leva tapa de PM

Do: MidiaNews

Confusão aconteceu dentro da Boate Valley, na Isaac Póvoas, na madrugada desta segunda-feira

Um casal foi preso na madrugada desta segunda-feira (29) após provocar uma confusão em frente à Boate Valley, na Avenida Isaac Póvoas, em Cuiabá. Durante a abordagem, os dois chegaram a agredir os policiais, que precisaram dar um tapa na cara da mulher.

Polícia Militar foi acionada à 1h45 para a ocorrência. A briga se iniciou dentro da boate e terminou no lado de fora.

Ao chegar, os militares foram recebidos pelas vítimas, duas mulheres, de 27 e 43 anos, que informaram que estavam no banheiro do estabelecimento tirando fotos quando começaram a ser agredidas pela suspeita, de 39 anos.

Devido às agressões, uma das mulheres foi atingida no rosto e a outra mordida no braço. Do lado de fora, a terceira vítima também foi agredida, levando um tapa no rosto.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, os policiais tentaram apaziguar os ânimos, mas foram ameaçados pelo namorado da suspeita.

O boletim narra que o homem, identificado apenas como P., afirmou que “levaria os nomes dos agentes a coronéis e personalidades políticas” que ele conhece com o intuito de intimidar os policiais.

Neste momento, os militares deram voz de prisão ao casal, que teria resistido. Foi preciso utilizar técnicas de mobilidade para prender os suspeitos. Na confusão, a mulher chegou a levar um tapa de um PM.

O casal foi encaminhado à Delegacia para a confecção do boletim de ocorrência.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da confusão. Na gravação é possível ver o homem sendo algemado e os gritos da mulher antes de serem colocados no camburão.