Biblioteca Municipal Dona Maria Carlosso Finn comemora 27 anos de fundação

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Inaugurada no dia 18 de agosto de 1995, durante a gestão do ex-prefeito Vitor Della Flora Vesz, a Biblioteca Municipal Dona Maria Carlosso Finn comemorou nesta sexta-feira, 27 anos de bons serviços prestados à Educação e à Cultura de Campo Verde.

Localizada na Praça São João Paulo II, a Biblioteca conta com um acervo formado por 8 mil livros que abordam aos mais diversos temas e assuntos. Importante fonte de pesquisa para alunos e profissionais da Educação do município, funciona das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00. Durante a cerimônia de comemoração do aniversário da Biblioteca aconteceu o lançamento do livro Dark Ness, escrito pelo escritor local Vitor Angels.

O ex-prefeito Vitor Della Flora Vesz comentou que, apesar de toda a modernidade e das facilidades proporcionadas pela tecnologia digital, a biblioteca continua sendo importante e não caiu em desuso. “Sempre vai ser um ponto de apoio para a educação, para a pesquisa. Na época [da criação] a gente já pensou nisso”, frisou.

O prefeito Alexandre Lopes também frisou que a Biblioteca Municipal Dona Maria Carlosso Finn é um equipamento de cultura de suma importância no contexto do município, “apesar dos tempos modernos tirar a gente do foco de áreas como bibliotecas, é muito importante porque aqui está algo de contexto histórico”.

O prefeito lembrou que o nome da Biblioteca Municipal é uma homenagem às famílias Finn e Vesz, pioneiras da cidade. “E nada mais justo do que comemorar mais um aniversário dessa tão importante obra que marcou gerações, marcou época na nossa cidade e que resiste até hoje apesar das mudanças, dos tempos modernos. Que [a Biblioteca] possa sempre existir e permanecer levando conhecimento a todos que a utilizam, que a procuram”, disse o gestor.

Mãe da ex-vice-prefeita por dois mandatos consecutivos Matilde Finn Vesz, Dona Maria Carlosso Finn foi pioneira em Campo Verde, onde chegou em 1984 acompanhando a filha que, juntamente com o marido Vitor Della Flora Vesz, implantou um dos primeiros estabelecimentos comerciais da cidade.

Vitor lembra que devido as dificuldades e a falta de médico na localidade, dona Maria tornou-se à época uma espécie de ortopedista autodidata e ajudou diversas pessoas a se curarem de lesões físicas por meio de seus conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Dona Maria Carlosso Finn faleceu em 2001.

Agosto Lilás – durante a comemoração do aniversário da Biblioteca Dona Maria Carlosso Finn, a Secretaria Municipal Integrada de Apoio à Segurança Pública, realizou um ato de conscientização sobre a violência contra a mulher, que fez parte das ações da campanha Agosto Lilás.

Além do prefeito Alexandre Lopes de Oliveira e da primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social Rosilei Pereira Borges de Oliveira, participaram das comemorações do aniversário da Biblioteca a vereadora Socorro dos Santos Souza, o secretário municipal de Desenvolvimento Henrique Soares, a secretária municipal de Esportes, Cultura e Lazer Izaurides Kesia Massavi da Costa Siqueira, a vereadora Janaína Nordestina, o chefe-de-gabinete Carlos Roberto Nóbrega, a secretária municipal de Apoio à Segurança Pública Viviane Bernardino Ferreira, a Juíza Caroline Schineider Guanaes Simões, o delegado de Polícia Civil Philipe Pinho, o comandante da 11ª Companhia Independente de Bombeiros Militar Matheus Henrique Neves da Silva, os filhos da pioneira Abel e Décio Finn e a neta Janelize Finn, além de alunos da Escola Progresso.