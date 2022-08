Bêbado, homem ameaça esposa e destrói roupas e documentos dela

Do: MidiaNews

Segundo a vítima, ele chegou até mesmo a proibir que ela comprasse um lanche e um remédio

A Polícia Militar foi acionada para deter um homem que ameaçou a esposa e rasgou seus pertences pessoais depois de ingerir bebida alcoólica. O fato ocorreu em Rondonópolis, no domingo (31).

A vítima, de 26 anos, relatou aos policiais que seu marido, de 40, estava consumindo álcool desde o dia anterior e que, no domingo, ele chegou em casa, no Bairro Cidade de Deus, alterado e a acordou com gritos enquanto rasgava as roupas e documentos dela.

Além disso, ele dizia a ela “seu veredito vai chegar”, em tom de ameaça. A vítima tentou ir embora várias vezes, mas o agressor a impediu.

Os policiais encaminharam o homem para a Delegacia de Polícia sem lesão corporal e com uso de algemas. O caso deverá ser apurado.