Atendimentos do 0800 e Whatsapp das unidades da Aegea MT são unificados

Mudança facilita a vida dos clientes, que podem solicitar diversos serviços por meio de um único canal

Assessoria Aegea

Os números de telefone do Call Center e WhatsApp das 24 unidades da Aegea no estado de Mato Grosso foram unificados. Com a mudança, todas as ligações para as concessionárias e mensagens de whatsapp poderão ser feitas exclusivamente pelo 0800 647 6060.

Por meio do canal de atendimento, a população pode solicitar gratuitamente vários serviços como o cadastro na Tarifa Social, novas ligações de água, vistorias e negociação de débitos.

Também é possível emitir a segunda via da fatura de água, fazer troca de titularidade e tirar dúvidas. Para isso, é fundamental que o cliente tenha em mãos o número de matrícula, que vem impressa no canto superior direito da fatura.

“A ideia é ficarmos cada vez mais próximos de nossos clientes, facilitando o acesso, eliminando as distâncias. Dependendo do momento e da necessidade do nosso público, às vezes é melhor enviar mensagem, às vezes ligar. Então, lançamos mais essa novidade, que traz ganho tanto para a concessionária, quanto para nossos clientes”, destaca Sônia Queiroz, gerente comercial da Aegea MT.

Além do 0800 647 6060, os clientes das concessionárias ainda têm outras opções de canais digitais de atendimento: Agência Virtual, no site https://www.aegeamt.com.br/ clicando no botão “serviços Online” e o aplicativo para celulares “Águas APP”, disponível gratuitamente para os sistemas Android e IOS.

SOBRE A AEGEA MT

A Aegea MT administra as concessionárias de distribuição de água e tratamento de esgoto sanitário em 24 cidades do Mato Grosso e uma do Pará, sendo Águas de Barra do Garças, Águas de Campo Verde, Águas de Carlinda, Águas de Cláudia, Águas de Confresa, Águas de Diamantino, Águas de Guarantã do Norte, Águas de Jauru, Águas de Jangada, Águas de Marcelândia, Águas de Matupá, Águas de Novo Progresso, Águas de Nortelândia, Águas de Paranatinga, Águas de Pedra Preta, Águas de Peixoto de Azevedo, Águas de Poconé, Águas de Porto Esperidião, Águas de Primavera, Águas de Santa Carmem, Águas de São José, Águas de Sinop, Águas de Sorriso, Águas de União do Sul e Águas de Vera.

Para mais informações sobre os projetos e ações desenvolvidos pela Aegea MT, acesse www.aegeamt.com.br.