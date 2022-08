Assistência Social entrega cestas básicas a famílias da Agrovila João Ponce de Arruda recebem cestas básicas

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria de Assistência Social de Campo Verde fez na manhã de hoje (2) a entrega de cestas básicas a famílias moradoras da Agrovila João Ponce de Arruda e que estão em vulnerabilidade social e cadastrada no Cadastro Único do Governo Federal.

A entrega dos Alimentos foi feita por meio de uma parceria entre a SMAS e a Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania (SETASC), por meio do Programa Ser Família. Cada cesta continha arroz, feijão, macarrão, açúcar, café e sardinha em lata. As famílias receberam também um kit de produtos de limpeza formado por alvejante, sabão em pedra e detergente.

A secretária de Assistência Social e primeira-dama do Município, Rosilei Pereira Borges de Oliveira, comentou que a entrega, além de contribuir com a alimentação, facilita para as famílias que têm dificuldades em se deslocar até a cidade para receber os alimentos. “E nós estamos próximos, convivendo, conhecendo, ouvindo as demandas dessas famílias. Para nós é uma satisfação”, disse ela.

Rosilei lembrou que no último mês a entrega de cestas básicas contemplou famílias dos Assentamentos 14 de Agosto e 4 de Outubro, e também das comunidades do Limeira e do Capim Branco. Nesta quarta-feira (3) a entrega será feita no Assentamento Santo Antônio da Fartura e na quinta-feira (4) no Assentamento Dom Osório.