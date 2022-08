Assistência Social e Secretaria de Apoio à Segurança realizam caminhada “Agosto Lilás”

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Com o slogan “O mês de agosto está no final, mas as ações de combate a violência contra a mulher precisam continuar”, a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal Integrada de Apoio à Segurança realizam nesta quarta-feira a caminhada “Agosto Lilás”.

O objetivo da caminhada é despertar na população a consciência de que as ações pelo fim da violência contra a mulher não devem se restringir apenas ao mês de agosto, mas sim, se estenderem ao logo do ano afim de dar um basta a um problema que é uma triste realidade em todos os níveis sociais.

“Precisamos intensificar essa conscientização na população para que possamos ter uma transformação social e o incentivo ao respeito às mulheres e à defesa dos seus direitos”, observou a secretária de Assistência Social e primeira-dama, Rosilei Pereira Borges de Oliveira.

A caminhada terá início às 15h30, em frente à sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Amazonas, 210, no bairro São Lourenço, e seguirá pela Avenida São Lourenço, terminando na Avenida Brasil.

À noite, no Auditório do Centro Empresarial (CEMP), a partir das 19h00, também como parte das ações de encerramento da campanha “Agosto Lilás”, haverá apresentação de uma peça teatral com temática relacionada ao combate a violência contra a mulher.

Na oportunidade, serão entregues certificados às empresas que aderiram à campanha, decorando suas fachadas com as cores relacionadas ao tema.