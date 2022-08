Após nova derrota do Cuiabá, treinador vê falta de confiança no ataque

Do: MidiaNews

Dourado perdeu de 1 a 0 para o Fortaleza na Arena Pantanal; time está na zona de rebaixamento

O técnico António Oliveira afirmou que faltou o Cuiabá “colocar a bola dentro da caixa”, ou seja, fazer o gol no jogo contra o Fortaleza, neste domingo (30), na Arena Pantanal. Para o treinador, está faltando confiança aos jogadores no ataque.

O Dourado perdeu de 1 a 0 para o time cearense. O jogo foi válido 20ª rodada do Brasileirão – a abertura do returno da competição.

Oliveira destacou que, diferentemente da rodada passada – quando o Cuiabá também saiu derrotado pelo Coritiba – o setor de criação funcionou, porém o problema na hora de finalizar persistiu.

“Fizemos 20 finalizações. Criamos, tivemos ocasiões flagrantes de gol. Agora eu não posso ir lá e fazer o gol. Eu até tinha uma qualidade para finalizar. Mas estou feliz com os jogadores, não estou feliz com o resultado, isso é evidente, estamos tristes. Estou feliz pela entrega dos jogadores, pelo seguimento daquilo que era o plano estratégico do jogo, que foi cumprido”, disse.

“Mas isso a mim não traz felicidade, traz-me o sentido de que as coisas estão sendo bem feitas, que a equipe é equilibrada, que sabe o que faz dentro do campo, cria, vai de encontro do que estamos trabalhando. Portanto, não vou dizer que nos falta sorte, apesar de que a sorte faz parte do jogo, falta colocar a bola dentro da caixa, porque é ali que o futebol e os embates se decidem”, acrescentou.

“Falta alguma confiança, menos ansiedade. Se nós não criássemos, estaria aqui de forma honesta, muito preocupado. Tenho uma confiança cega neles [jogadores], eles sabem disso. Só conheço um caminho e uma proposta para podermos ultrapassar essa situação, que é continuar a trabalhar e cada vez mais acreditar naquilo que funciona”, disse.

Com o resultado, o Cuiabá caiu para 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 20 pontos.

O próximo compromisso do Dourado é no domingo (7) contra o Fluminense, no Maracanã.