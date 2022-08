Após acordo, motorista que atropelou e matou duas crianças em Cuiabá paga R$ 470 mil

“O valor se refere à quitação integral e irretratável dos danos morais, materiais e todos os demais que são objeto da ação indenizatória”, diz trecho da decisão.

Duas crianças e uma mulher foram atropeladas por uma caminhonete na Avenida Dante de Oliveira em Cuiabá. O acidente ocorreu ao lado do condomínio Alphaville. Com o impacto, as vítimas foram arremessadas e as duas crianças morreram.