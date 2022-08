Anitta é a primeira brasileira a conquistar um prêmio no VMA

Com informações do UOL

A cantora Anitta venceu ontem a categoria “Melhor Clipe Latino” do VMA 2022 com a música “Envolver”. Essa é a primeira vez que uma artista brasileira conquista o troféu em uma categoria do evento.

Mais cedo, ela tinha se apresentado no VMA cantando o hit e ainda levou o funk para o palco principal da premiação da MTV.

“Meu Deus. Eu não estava esperando, acho que vou chorar. Eu apenas quero dizer para quem não sabe que essa é a primeira vez que o Brasil está aqui. É a primeira vez que meu Brasil está recebendo um prêmio como esse. Quero receber minha família e amigos. Eu apresentei [no show] um ritmo [o funk] que por muitos anos foi considerado um crime. Eu fui criada na favela e por muitos anos não imaginamos que isso seria possível”

Ela disputou o prêmio com Bad Bunny, Becky G e Karol G, Daddy Yankee, Farruko e J Balvin & Skrillex.