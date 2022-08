Aluno que rendeu professor e colegas da IFMT é autuado por infrações análogas a sequestro e cárcere privado

Segundo o registro policial, o estudante rendeu as vítimas com uma faca. Ele tirou os celulares das pessoas, mas as liberou depois de conversar com um um policial que também estuda no IFMT.

Durante a tarde, o Instituto Federal de Mato Grosso – Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva divulgou uma nota para esclarecer o incidente que, segundo o documento, aconteceu na sala de aula do curso de técnico em informática.

“O aluno, atendendo ao apelo do professor, permitiu que os outros colegas saíssem da sala sem que nada de mais grave acontecesse. Imediatamente, o professor chamou a segurança do campus, que agiu rapidamente acionando a Polícia Militar, que controlou o estudante e o encaminhou à delegacia”, informou.

Ainda conforme a instituição, não há histórico de atendimento psicossocial ao estudante e não existe ocorrência disciplinar do aluno.

“O campus informa também que possui um setor de atendimento psicossocial para seus estudantes, composto por psicólogos, assistentes sociais e enfermeira, além de segurança rigorosa na entrada e saída de alunos na instituição”, completou.