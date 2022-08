Alimentos arrecadados durante prova de velocidade na terra serão doados a famílias carentes

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Além do caráter esportivo, a prova de velocidade na terra realizada no último final de semana no autódromo Odair Eckert, em Campo Verde, valendo pela 3ª etapa do campeonato estadual da modalidade, teve também seu lado solidário.

Durante a realização do evento foi arrecadada 1,7 toneladas de alimentos, que foram repassados à Secretaria Municipal de Assistência Social pela Associação Automóvel Clube de Campo Verde.

Conforme informou a secretária municipal de Assistência Social, Rosilei Pereira Borges de Oliveira, os alimentos serão transformados em cestas básicas e distribuídos a famílias em situação de vulnerabilidade social.

A secretária agradeceu as pessoas que doaram os alimentos e também a Associação Automóvel Clube pela iniciativa, que classificou como de grande importância. “Pois vai contribuir grandemente com o nosso trabalho de apoio e ajuda às famílias carentes de nosso município”, disse ela.