Adolescente suspeito de matar DJ e praticar outros homicídios em Sinop é apreendido

Ainda segundo a polícia, havia um mandado de internação, busca e apreensão contra o menor. O adolescente tentou fugir, mas foi detido e encaminho à delegacia da cidade, junto com o revólver.

As câmeras de segurança próximas ao local do crime mostram que, por volta das 21h, Kelvin estava saindo de casa com o carro, quando um veículo prata se aproxima e dois homens descem correndo. Um deles vai direto até a porta do motorista, onde está Kelvin, e o retira do veículo.