Ação itinerante da Águas de Campo Verde beneficia moradores com atendimento na Secretaria Municipal de Assistência Social

Oferecendo mais facilidade e comodidade para a população, a Águas de Campo Verde realizou na última semana um mutirão de atendimento na Secretaria Municipal de Assistência Social. A equipe da concessionária ficou à disposição da comunidade para esclarecer as dúvidas referentes aos serviços de água e esgoto, ouvir e dar uma resposta às solicitações dos moradores, aproximando ainda mais a comunidade da empresa. A iniciativa foi desenvolvida em parceria com a Prefeitura Municipal.

Os moradores que compareceram puderam solicitar diversos serviços que são disponibilizados na Central de Atendimento da concessionária, como a troca de titularidade, cadastro na Tarifa Social, atualização de dados, pedidos de ligações de água, emissão de segunda via de contas, consulta de débitos, pedido de vistorias, manutenções de rede, orientações sobre o consumo de água, remanejamento de hidrômetros, entre outros.

No local, a concessionária ofereceu condições especiais de negociação das contas de água em atraso. Os consumidores tiveram a oportunidade de negociar suas dívidas com entrada facilitada, descontos de até 50% no valor total dos débitos de acordo com a idade da dívida, isenção de juros e multas por atraso, além de descontos e parcelamentos em até 120 vezes.

A moradora do bairro Santa Rosa, Daniela Silva Nascimento, aproveitou a oportunidade para regularizar a situação da sua conta de água. “Estava em dívida com a empresa e vim buscar uma negociação da minha conta. Fiquei satisfeita, consegui um ótimo desconto. A proposta que fizeram foi muito boa e o meu problema foi resolvido e de forma rápida. Gostei dessa iniciativa, a maioria das pessoas não tem condições de se deslocar até o centro da cidade para resolver suas pendências”.

Conforme o coordenador comercial da Águas de Campo Verde, Rosivaldo de Araújo, a iniciativa foi planejada para oferecer uma forma de atendimento personalizado, com profissionais preparados, para que todos tenham acesso aos serviços prestados pela concessionária. “Atender bem a população e ajudar nas resoluções de suas questões é um compromisso da empresa com a cidade. Buscamos também conciliar nossas ações com o objetivo de facilitar mais ainda o relacionamento com os moradores”, comentou.

CANAIS DE ATENDIMENTO

Em caso de dúvidas ou solicitação de serviços, a população pode entrar em contato com a Águas de Campo Verde por meio dos seguintes canais: atendimento 24h no 0800 647 6060 (ligações de telefone fixo e celular) ou via WhatsApp pelo número (66) 99724-2963. A empresa disponibiliza também o aplicativo Águas APP, disponível para download gratuito nos sistemas Android e iOS, além dos Serviços Online, que pode ser acessado no site www.aegeamt.com.br

A concessionária disponibiliza ainda um totem de autoatendimento na loja, localizada na Avenida Florianópolis, nº 392, no Centro. No equipamento é possível emitir a segunda via de fatura gratuitamente e fazer pagamento com cartão de crédito e débito.

