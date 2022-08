A partir de sexta – Frente fria derruba temperatura em Cuiabá; mínima será de 12ºC

Do: MidiaNews

Até a próxima quinta-feira cidade terá dias quentes; em Chapada termômetros devem marcar 7ºC

Cuiabá terá dias quentes até a quinta-feira (18), mas o clima deve mudar a partir de sexta (19). É o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No final de semana a mínima pode chegar a 12ºC na cidade. Em Chapada dos Guimarães pode fazer 7ºC.

Para esta segunda-feira (15), o calorão deve permanecer, com as temperaturas oscilando entre 23º C e 38º C. Não há chance de chover e a umidade relativa do ar segue abaixo dos 20%.

A terça-feira (16) não será muito diferente. A previsão aponta que a máxima será de 39º C, com mínima de 25º C.

Para quarta-feira (17), a expectativa é de que a mínima fique em 24º C, enquanto a máxima será de 37º C. Também não há chance de chuva e a umidade relativa do ar seguirá abaixo dos 20%.

A quinta-feira (18) também será sem grandes mudanças, com tempo firme e seco. De acordo com o instituto, as temperaturas devem variar entre 25º C e 35º C. A umidade relativa do ar subirá para a casa dos 35%. Porém, a chance de chover será mínima.

Já na sexta-feira (19) o tempo começa mudar. A expectativa é de que a mínima seja de 15º C, com máxima de 25º C.

O tempo mais ameno se estenderá pelo fim de semana, e, no sábado (20), a mínima pode chegar a 12º C, com máxima de 23º C, enquanto o domingo (21) terá mínima de 16º C e máxima de 30º C.

Estão previstas chuvas apenas para algumas cidades de Mato Grosso, acompanhadas de rajadas de vento.

Clima em Chapada

A semana também será de tempo firme e seco em Chapada dos Guimarães até quinta-feira (18). A temperatura deve oscilar entre 21º C e 37º C, mínima e máxima, respectivamente, até quinta-feira, também sem chance de chuva.

A partir de sexta-feira (19), contudo, o frio vem com tudo. Por lá, a mínima deve ser de 13º C, com máxima de 20º C na sexta. O sábado será ainda mais frio, com 7º C e máxima de 21º C.