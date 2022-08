Médica e agente de saúde são esfaqueadas durante expediente em unidade de saúde de Primavera do Leste

A Médica, grávida de cinco meses, está em estado grave; a agente de saúde foi socorrida em estado gravíssimo.

Com informações do MegaNewsCV

Duas servidoras foram esfaqueadas durante o expediente no PSF do bairro Cristo Rei no município de Primavera do Leste nesta quinta-feira (25). Segundo informações passadas por testemunhas que estavam no local a médica identificada como Jaqueline da Croce e uma agente de saúde identificada como Regirose de Oliveira foram feridas pelo suspeito.

Outro colega de trabalho da unidade de saúde disse que o homem transtornado teria entrado na unidade com uma faca na mão já partindo para cima dos servidores. Segundo ele o homem tentou esfaquear várias pessoas no local, segundo as informações o mesmo tentou esfaquear uma das servidoras identificada como “Raiquelis” que conseguiu desviar da facada, após isso ele teria partido para cima dele que conseguiu se proteger atrás de um pedaço de madeira da mesa que o suspeito já teria destruído quando chegou.

Regirose de Oliveira uma das agentes de saúde tentou intervir na situação quando o suspeito estava correndo no corredor da unidade, momento que também foi esfaqueada por ele, que em seguida partiu para dentro do consultório da médica que está grávida de 5 meses e estava em expediente no momento.

Não há informações se haviam pacientes no consultório no momento da invasão do suspeito.

Segundo o servidor, quando ele passou em frente ao consultório da médica o suspeito estava em cima dela desferindo vários golpes de faca contra Jaqueline. Todas as vítimas foram socorridas por terceiros ao Hospital das Clínicas de Primavera do Leste. A médica, que está grávida de cinco meses, foi socorrida em estado grave; a agente de saúde, em estado gravíssimo.

A Polícia Militar esteve no local e prendeu o suspeito.