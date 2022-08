04 de agosto – Dia da Campanha Educativa de Combate ao Câncer

Assessoria de Comunicação HCan

No dia 04 de agosto, celebramos o Dia da Campanha Educativa de Combate ao Câncer. Essa data nos chama atenção para que possamos nos informar sobre as ações necessárias na busca da prevenção e tratamento para o câncer.

Como sabemos, o câncer é a segunda causa de morte no mundo e todos os anos as estimativas de novos casos alcançam números elevados. No Brasil, para o triênio 2020/2022, o registro de novos casos da doença pode alcançar 625 mil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Dessa forma, as campanhas educativas de saúde reforçam a importância das práticas de prevenção que podem combater o câncer. É nesse sentido que o Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT) tem o papel importante em trazer informação de qualidade baseada em evidências científicas para conscientizar a toda população mato-grossense.

O Hospital dispõe do Núcleo de Integração de Ensino, Pesquisa e Saúde (Nieps), que busca constantemente a produção de materiais informativos para a conscientização do combate ao câncer. Atualmente, contamos um podcast que traz informações sobre prevenção e tratamento de câncer nas suas diversas especialidades, sem contar matérias publicadas nas redes sociais, produção de material gráfico informativo para os pacientes e seus familiares. Ainda temos as Campanhas de Prevenção, que levam atendimento e conscientização para a população do interior do estado.

Palestras educativas, capacitações e treinamentos também são disponibilizadas aos colaboradores que realizam suas atividades em nossa instituição. Buscando sempre a melhoria do atendimento prestado aos nossos pacientes, também dispomos de residência médica e residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que conta com um corpo de docentes especialista que acompanham integralmente as atividades práticas e teóricas necessárias para a formação desses profissionais.

Por esse motivo, o HCanMT se dedica ao ensino e pesquisa, com o objetivo de aprimorar novas técnicas para o atendimento cada vez melhor aos pacientes oncológicos aqui atendidos.

Pequenas mudanças de hábitos e atitudes podem mudar esse aumento no caso de câncer todo ano, como evitar o fumo, ingestão de bebidas alcoólicas, praticar exercícios físicos, ingerir alimentação saudável e dormir bem, podem diminuir consideravelmente o risco de desenvolver câncer, além de procurar um médico o mais rápido possível em caso de algum problema de saúde. A informação também é um grande remédio! Faça sua parte e venha conosco combater o câncer.

Escrito pela Diretora do Núcleo de Integração de Ensino, Pesquisa e Saúde (Nieps) do HcanMT, Haracelli Leite