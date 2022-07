Vídeos mostram destroços de acidente na BR-364 em que 5 morreram

Do: MidiaNews

O acidente aconteceu na tarde de segunda-feira (4) próximo ao Município de Comodoro

Vídeos registrados por motoristas mostram o estado em que a BR-364 ficou após o acidente entre uma Hillux e duas carretas que resultou na morte de 5 pessoas. O acidente aconteceu próximo a Comodoro na tarde de segunda-feira (4).

O motorista de uma das carretas, de 51 anos, foi hospitalizado com múltiplas fraturas.

Até o momento, apenas uma das vítimas fatais foi identificada oficialmente pela Politec (Perícia Oficial de Identificação Técnica). Trata-se de Cleverson Soares Nazaro, de 35 anos. As demais serão identificadas por exames de DNA.

As cenas são impressionantes e mostram desde a disposição em que os veículos ficaram ao longo da via, aos corpos carbonizados e ainda em chamas de duas das vítimas. A reportagem decidiu censurar esse trecho pelo impacto que causam.

A primeira imagem mostra uma família que se aproxima da cena. “Meu Deus do céu, a família desse povo”, diz uma das pessoas dentro do veículo. E em seguida: “Não olha não, filho”, complementa.

Outra filmagem mostra com detalhes a disposição em que os veículos ficaram. O homem anda de uma ponta a outra filmando tudo, inclusive os corpos carbonizados.

A carroceria da caminhonete chegou a se desprender do veículo com o impacto da batida. Na pista ficou um rastro de roupas que se espalharam pela via.

Um pouco mais a frente, estacionado à direita da pista, estava uma Scania R 440. O veículo estava com a lataria amassada, do lado do motorista.

Andando por mais alguns metros, o homem se aproxima do restante da Hilux, onde as vítimas foram carbonizadas.

Nas imagens, uma das vítimas estava para fora do carro com o corpo enrijecido e queimado. Dentro da cabine é possível ver uma das vítimas sendo carbonizada. O carro estava sobre o asfalto, do lado esquerdo da via.

“Gente, queimando vivo aqui, que acidente horrível! Nunca vi uma coisa tão feia desse jeito”, diz o homem enquanto caminha pelos destroços.

Ao lado direito, já para fora da via na região de mata, estava o terceiro veículo envolvido no acidente, também uma Scania R 440.

Quando as imagens foram registradas, o motorista ainda estava no interior do veículo, aguardando a chegada do resgate.

O condutor de um dos caminhões – o que invadiu o acostamento – foi socorrido com vida e levado ao Hospital de Campos de Júlio e depois encaminhado para Pontes e Lacerda.

Não há até o momento informações oficiais sobre a dinâmica do acidente.

Veja: