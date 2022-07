Umidade relativa do ar pode chegar a 14% nesta semana em Cuiabá

Por g1 MT

A umidade relativa do ar pode chegar a 14% nesta quarta-feira (13), em Cuiabá. Conforme a previsão do tempo, o ar deve ficar mais seco nesta semana, além da capital registrar altas temperaturas, com máxima de 36°C.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o nível ideal de umidade o ar para o ser humano fica entre 40% e 70%.

Além do tempo seco, a previsão para a semana é de altas temperaturas e não há probabilidade de chuva na capital.

Na segunda-feira (11) a mínima prevista é de 22°C e máxima de 35°C. Fica sol o dia todo e o céu sem nuvens. O período mais quente pode acontecer por volta de 16h e a umidade do ar pode chegar a 16%. Durante a noite, o céu continua limpo.

Na terça-feira (12), a temperatura máxima também pode chegar a 35°C e o céu pode ter algumas nuvens, mas a previsão é de tempo firme e sem probabilidade de chuva.

Já na quarta-feira (13), o tempo pode ficar ainda mais seco com a umidade chegando a 14%. A mínima registrada é de 17°C e máxima de 35°C.

Na quinta-feira (14) a previsão é que a umidade continue baixa. Sol o dia todo sem nuvens no céu. A máxima pode chegar a 36°C.

A umidade do ar pode melhorar na sexta-feira (15) podendo chegar a 20%, mas ainda não é o ideal, segundo a OMS. O tempo continua aberto com bastante sol e sem nuvens no céu. A temperatura mínima é de 18°C e máxima de 35°C.

Cuidados em época de tempo seco

O tempo seco pode causar diversas doenças respiratórias como quadros de rinite, resfriado, gripe e Covid-19.

Como a baixa umidade chega, geralmente, com o frio, é necessário dobrar a quantidade de líquido ingerido. Outra dica é evitar realizar atividades físicas quando o sol está mais forte, entre 10h e 16h.