Um morre e 5 ficam feridos em acidente com 7 veículos na 163 em Campo Verde; veja vídeos

Do: MidiaNews

Colisão aconteceu na manhã desta quinta-feira (14) em um trecho duplicado da rodovia

Ao menos uma pessoa morreu em um grave acidente envolvendo sete veículos na manhã desta quinta-feira (14) na BR-163, entre Cuiabá e Rondonópolis.

A colisão envolveu duas carretas e cinco carros de passeio.

Motoristas registraram os destroços do acidente, que deixou as pistas, nos dois sentidos da via (duplicada), completamente interditadas.

Conforme a concessionária Rota do Oeste, as equipes de resgate foram acionadas às 10h35 para o atendimento da ocorrência. O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também estão no local.

Até o momento há a confirmação de uma morte e outras cinco vítimas ficaram feridas e foram encaminhadas a uma unidade de saúde. Três outras vítimas assinaram o termo de recusa de encaminhamento médico.

Uma carreta carregada com fardos de açúcar adubo tombou após a colisão e parte da carga ficou espalhada na rodovia. Equipes de Conserva da Rota do Oeste já foram acionadas para realizar a limpeza.

Nas imagens, registradas por motoristas que ficaram presos no congestionamento que se formou, é possível ver a gravidade do acidente.

Ainda não há, no entanto, informações oficiais sobre sua dinâmica, mas há destroços por todos os lados. A cena é caótica.

Em um dos vídeos, enquanto anda um homem passa mostrando os estragos. Primeiro ele mostra um veículo branco com a frente completamente destruída.

Um pouco mais a frente, dentro de uma valeta, está outro veículo. Dentro dele o homem mostra um sobrevivente que aguardava por atendimento.

“Esse aqui tá vivo ainda”, ele diz.

O homem caminha mais um pouco, atravessa a rua, e mostra um caminhão com a carroceria no asfalto e parte dele caído em uma ribanceira.

Outra imagem mostra a carga de um caminhão tombado, assim como parte do congestionamento que se formou nos dois sentidos da via.

O homem mostra os veículos envolvidos no acidente enquanto conta quantos foram. Em seguida ele mostra os socorristas resgatando uma mulher por debaixo de um dos caminhões.

O atendimento da ocorrência segue em andamento.