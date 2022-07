Torneio mostra potencial da pecuária leiteira em Campo Verde e região

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Realizado entre os dias 6 e 9 de julho, durante a 21ª Expoverde, o já tradicional Torneio Leiteiro demonstrou, por meio da genética e da produtividade dos animais, que a pecuária de leite, devido à grande oferta de alimentos, ao clima e ao manejo correto do rebanho, tem grande potencial em Campo Verde e na região.

11 animais participaram do evento, realizado pela Prefeitura de Campo Verde por meio da secretaria municipal de Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente, em parceria com a EMPAER/MT e o Sindicato Rural.

De acordo com o Gerente de Fiscalização Agrícola da Secretaria Municipal de Agricultura, Regularização Fundiária e Meio Ambiente, Marcelo Dicklhuber Furtado, as ordenhas começaram na manhã do dia 6. Durante a realização do Torneio, as vacas foram ordenhadas duas vezes por dia. A campeã foi conhecida na manhã do dia 9, quando foi realizada a última ordenha da competição.

A vaca que obteve a maior produção, com média diária de 58,35 quilos pertence a Thiago Fernando Miranda da Silva, da Chácara são Jose, em Dom Aquino. A segunda colocada, com média de 46,40 quilos/dia, pertence a Moisés João Abati, da Chácara São José, de Campo Verde.

Em terceiro lugar, com média de 45,65 quilos/dia, ficou o animal que pertence a Fábio Luciano Abati, da Chácara São José, em Campo Verde. A quarta colocação ficou com o animal que pertence a Ademirson Teodoro Machado, da Estância São José, de Campo Verde, e que obteve uma média de 33,20 quilos por dia. Waldir Francisco da Silva, do Sítio São Braz, é o proprietário da vaca que ficou com a quinta colocação do torneio, com uma média diária de 29,6 quilos por dia.

Além de mostrar todo o potencial da pecuária leiteira de Campo Verde e região, Marcelo Dicklhuber Furtado destacou que o torneio proporcionou aos participantes uma série de conhecimentos sobre genética, nutrição e manejo dos animais, aspectos que, se conduzidos corretamente, influenciam positivamente na produtividade dos animais.