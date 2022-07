SMS/CV disponibiliza vacina contra gripe para a população

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Vigilância Epidemiológica de Campo Verde, iniciaram nesta segunda-feira (11), mais uma etapa de vacinação contra a influenza (gripe). Estão sendo disponibilizadas doses do imunizante para toda a população com idade acima de 6 meses que ainda não foi vacinada.

Para ser vacinada a população deve procurar os PSF´s entre 7h00 e 11 horas e entre 13h e 17h00, munida do cartão de vacinação. A imunização, alerta a SMS, é importante para evitar a contaminação pelo vírus causador da gripe e seus possíveis agravamento.

De acordo com a gerente de Vigilância em Saúde, Cristiane Simões, na sala anexa do PSF Araras, no bairro São Lourenço, (foto) onde são atendidos os casos suspeitos de Covid-19, a vacinação contra gripe é estendida até as 19 horas.