‘Sinto que ele está ali’, diz estudante que personalizou ursinho de pelúcia com voz do pai morto em Sinop (MT)

Por g1 MT

A estudante Cristina Rey, de 17 anos, encontrou uma nova forma de relembrar o pai através de gravações que tinha. Ela decidiu colocá-las em um ursinho de pelúcia. Ele morreu após sofrer um infarto em outubro de 2021 e, desde então, ela encontra conforto, agora, com o ursinho.

A iniciativa veio de uma loja que oferece uma oficina de ursos de pelúcia, no qual os clientes escolhem qualquer tipo de áudio para ser colocado nos objetos. No caso de Cristina, ela preferiu resgatar as gravações e ligações do pai, uma vez que eles não moravam juntos e essa era a única forma de contato.

“Todos os dias quando eu pego o urso para escutar a voz dele, eu sinto que ele está presente ali. Quando eu escuto a voz do meu pai, alivia muito a saudade que eu sinto dele”, contou.

De acordo com ela, o pai havia ligado horas antes da morte e havia dito que retornaria a ligação. Porém, ao receber uma chamada do mesmo número dele, Cristina ouviu uma moça avisando sobre o óbito.