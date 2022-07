Sete mil pessoas lotam Parque de Exposições na primeira noite da Expoverde 2022

Festa marca o retorno das feiras agrícolas no município e será realizada até o dia 9 de julho

Assessoria

Cerca de sete mil pessoas lotaram o Parque de Exposições Marco Antônio Esteves da Rocha, em Campo Verde, na noite desta quarta-feira (6), data que assinalou a abertura da 21ª edição da Expoverde. Marcada pelo show da dupla Fernando e Sorocaba, a noite inaugural do evento reuniu a população para comemorar os 34 anos do município, celebrado nesta semana.

Essa é a primeira edição realizada após a pandemia e, por isso, o Sindicato Rural, entidade responsável por organizar a feira em parceria com a Prefeitura Municipal, elaborou uma programação especial. A primeira noite começou com rodeio e, após as montarias, os sertanejos Fernando e Sorocaba agitaram a multidão por mais de duas horas. No palco, cantaram seus sucessos e fizeram uma homenagem a Marília Mendonça.

O presidente do Sindicato Rural, Alexandre Schenkel, comenta que o público está alegre por poder voltar a reunir os amigos e aproveitar a festa, que é a maior feira agropecuária de Campo Verde. Além disso, ele pontua que a exposição é um presente para todos os munícipes e reforça o viés econômico, já que muitos negócios foram fechados no primeiro dia.

“Muitas máquinas que foram expostas aqui já estão vendidas. E isso mostra a força da Expoverde, já que além de ter esse caráter cultural, de agregar oportunidade de lazer para todos, ela tem também o foco de construir pontes de negócios, fortalecer o setor do agronegócio e gerar oportunidades que são favoráveis para todos”, disse Schenkel.

Rodrigo Minuzzi, vice-presidente do Sindicato Rural, destaca que a programação beneficia todos. “É muito importante para a economia em geral, não só do agro, porque movimenta a cidade. Hoje temos mais de 7 mil pessoas aqui na festa, Então, os hotéis estão todos lotados, o comércio está movimentado. É um ciclo positivo que acaba sendo gerado”.

Alexandre Lopes, prefeito de Campo Verde, pondera que esse retorno é importante para o desenvolvimento. “Este é um ambiente que movimenta muito a região e em muitas áreas. Estamos muito contentes em poder retomar o convívio social, o retorno das festividades é importante. Mostra um novo começo”, enfatiza o gestor.

O prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolin também esteve na abertura e comemora a retomada dos eventos agropecuários. “Superamos a pior fase da pandemia e agora é hora de retomarmos as condições naturais de socialização. E nada melhor que estar aqui prestigiando essa festividade que coroa e celebra os 34 anos dessa cidade irmã de Primavera do Leste”.

A Expoverde 2022 é um evento realizado pelo Sindicato Rural e conta com apoio da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores, ERS, Federação de Agricultura e Agropecuária de Mato Grosso (Famato), Rotary Clube de Campo Verde, Projeto Caminho Suave e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Programação

Além de Fernando e Sorocaba, o evento conta com outros shows nacionais. Nesta quinta-feira (7), o cantor João Gomes se apresenta e no dia 8, sexta-feira, é a vez da dupla Léo e Raphael compor a grade musical. Já a apresentação de encerramento fica por conta de Os Barões da Pisadinha. “São apresentações nacionais de renome. Campo Verde merece isso”, reforça Schenkel.