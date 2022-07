São Miguel vence o Belvedere e conquista o bicampeonato Interbairros 2022

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Jogando no Estádio Municipal Félix Belém de Castro, no último domingo (3), a equipe do bairro São Miguel venceu o time do Residencial Belvedere por 3 a 1 e ficou com o título da Copa Interbairros 2022.

Os gols que garantiram o título foram marcados por Maquiel, Keninha e Matheus. Bebé descontou para o Belvedere. Esta foi a segunda vez consecutiva que o time do São Miguel venceu a competição, que é organizada pela Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Turismo e Lazer de Campo Verde.

Como prêmio pelo título, o São Miguel recebeu um prêmio de R$ 2 mil em dinheiro, mais troféu e medalhas. O segundo colocado ficou com a premiação de R$ 1 mil em dinheiro, troféu e medalhas.

A final do Campeonato Interbairros fez parte das comemorações do aniversário de 34 anos de emancipação política e administrativa de Campo Verde e contou com o público que prestigiou o evento.