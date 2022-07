Santuário de Elefantes abre vagas para tratadores de animais em MT

O Santuário de Elefantes Brasil (SEB) tem como missão proteger, resgatar e proporcionar um santuário de ambiente natural para os elefantes em cativeiro do Brasil e da América do Sul, propiciando a eles um ambiente socialmente dinâmico, onde possam expressar seus comportamentos naturais e se recuperar dos anos de cativeiro e criar oportunidades para aumentar o conhecimento do público sobre sua inteligência, cognição, comunicação e comportamento social.

Atualmente, sete elefantes vivem no local: Bambi, Lady, Maia, Mara, Rana, Pocha e Guillermina.

Duas elefantas também já passaram pelo local: Guida e Ramba.