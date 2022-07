Ruas do Recanto do Bosque II são contempladas com micropavimento

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Viação, iniciou na última semana os trabalhos de aplicação de micropavimento nas ruas e avenidas da cidade.

A operação teve início Recanto do Bosque, onde o material foi aplicado em 19 mil metros quadrados, contemplando todo o bairro.

Nesta etapa, de acordo com o secretário de Obras e Viação Fabiano Teruel, será feita a aplicação em mais 50 mil metros quadrados no bairro Recanto do Bosque 1, incluindo a Avenida Dom Aquino.

Para garantir maior durabilidade ao produto, o secretário alerta que, após a aplicação do micropavimento, os moradores devem evitar jogar água servida nas ruas por pelo menos 24 horas para não comprometer a qualidade do trabalho.

Ainda de acordo com o secretário, a recuperação de ruas e avenidas com micropavimento será estendida a outras regiões da cidade, conforme determinação do prefeito Alexandre Lopes. A recuperação da malha viária urbana, além de maior durabilidade à camada asfáltica, proporciona também mais tranquilidade, conforto e segurança aos usuários e moradores.