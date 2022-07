Registros de arma triplicam em MT em 2 anos, aponta anuário

Em 2019 foram emitidos 3.308 registros. Em 2020 foram 8.458, um aumento de 155% em relação ao anterior. Já no ano passado, foram registradas 14.511 armas em todo o estado, um aumento de 338%.

Ainda segundo o anuário, o maior volume de emissões foi na delegacia de Sinop, a 503 km de Cuiabá, com 10.520 autorizações, superando a capital, que teve 10.133 armas registradas.

A delegacia de Barra do Garças emitiu 3.653 registros, seguida de Rondonópolis com 2.849 e Cáceres, com 1.168 emissões.

Armas ativas

No total, atualmente, juntando as novas armas com os registros que já existiam, há em Mato Grosso 52.380 armas ativas. Conforme o anuário, em 2021 existiam 39.469 registros de armas expirados, isto é, que estavam irregulares.

Apesar do grande número de registros, a Polícia Federal emitiu apenas 243 autorizações de porte de arma para defesa pessoal, em 2021.