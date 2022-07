Prefeitura inaugura escola do Greenville, Quadra Esportiva e Centro de Convivência no Assentamento Santo Antônio da Fartura

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A prefeitura de Campo Verde inaugura, nesta sexta-feira (01), a Escola Municipal Professora Áurea Gonçalves Marquetti, no bairro Greenville. A mais nova unidade de ensino apresenta estrutura com conceito moderno e tem capacidade para atender cerca de 600 alunos. O investimento foi de aproximadamente R$ 4 milhões de reais.

Segundo a Secretária Municipal de Educação, Simoni Borges, a atual gestão entende a importância de oferecer estrutura adequada para professores e alunos. “Nós estamos muito felizes com a inauguração dessa nova unidade que reflete a busca por um ensino com cada vez mais qualidade. É um prédio bonito, aconchegante e pronto para receber os nossos alunos da região do bairro Greenville”, diz.

A cerimônia de inauguração está marcada para as 14h, desta sexta-feira (01), na própria unidade escolar localizada na avenida Mato Grosso.

ASSENTAMENTO SANTO ANTÔNIO DA FARTURA

Nesta sexta-feira (01), a prefeitura também realiza a inauguração da Quadra Esportiva da Escola Municipal do Assentamento Santo Antônio da Fartura, às 09h. E, às 10h, tem a inauguração do Centro de Convivência do assentamento.