Policiais militares prendem quadrilha e apreendem 4 mil quilos de ração

Funcionário de uma fábrica de ração furtava mercadorias e repassava às empresas por outro valor

Wellyngton Souza | PMMT

Policiais militares da 25º Companhia Independente prenderam quatro pessoas por furto, receptação e formação de quadrilha em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá.

Durante ação, foram apreendidos quatro mil quilos de ração para cachorro de diversos quilos em um estabelecimento comercial da cidade e R$ 3,4 mil em espécie.

Segundo informações do boletim de ocorrência, no último sábado (09.07), o gerente de uma fábrica de ração foi informado por um cliente de que um funcionário estaria furtando mercadorias do local e vendendo por um preço abaixo do mercado para outros clientes.

O gerente já havia percebido há alguns dias o desfalque de mercadorias no estoque. Ele flagrou o suspeito carregando alguns pacotes de ração no porta-malas do próprio.

Imediatamente, os policiais se deslocaram até o endereço informado e rendeu o suspeito. Durante revista veícular, foram encontrados sete pacotes de ração.

Questionado sobre a mercadoria, ele relatou fazer parte de um esquema e que sua função seria oferecer os produtos às empresas do setor, fazia entregas e dividia o dinheiro entre outros envolvidos.

Os policiais então solicitaram apoio na localização dos suspeitos e nos respectivos estabelecimentos informados pelo suspeito. Em um dos locais, os policias apreenderam uma carga de 127 pacotes de diversos quilos.

Os suspeitos e as cargas foram encaminhadas à Central de Flagrantes para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.