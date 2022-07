Polícia faz buscas em casa onde wifi era usado para praticar golpes em MT

A operação foi deflagrada para apurar crimes de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de capitais. E tem como alvo uma associação criminosa envolvida em fraudes aplicadas por meios virtuais como redes sociais e aplicativos de mensagens.

As ordens judiciais que foram cumpridas foram expedidas pela 7ª Vara Criminal de Brasília, Distrito Federal, com base em investigações iniciadas após a comunicação de um golpe do falso perfil do WhatsApp.