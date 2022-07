Polícia Civil cumpre mandados contra jovem investigado por tentativa de homicídio

O crime ocorreu no início de maio deste ano

Raquel Teixeira | Polícia Civil-MT

Policiais civis de Juscimeira cumpriram, nesta segunda-feira (11.07), mandados de prisão e de busca e apreensão contra um rapaz de 19 anos investigado por uma tentativa de homicídio ocorrida no mês de maio.

A equipe de investigação da Delegacia da Polícia Civil apurou que no dia 07 de maio deste ano, o suspeito disparou contra a vítima, que estava em uma conveniência da cidade com um grupo de amigos. A vítima declarou em oitiva que houve uma discussão com outras pessoas que estavam no local e desferiu golpes de facão contra um dos presentes. Momentos depois, o suspeito chegou na conveniência armado e a vítima foi para cima dele tentando segurar o revólver. O suspeito disparou três vezes na direção da vítima, mas não chegou a acertar, e depois fugiu do local.

A equipe de investigação reuniu imagens de câmeras de segurança que mostram o momento dos disparos e, com base nas declarações das vítimas e testemunhas e outros elementos informativos reunidos nas diligências, o delegado Sérgio Henrique representou pelos mandados de prisão preventiva e de buscas contra o investigado pela tentativa de homicídio.

Na residência do investigado, na Vila Xavier, a equipe da Delegacia de Juscimeira cumpriu as ordens judiciais e apreendeu ainda um aparelho celular do investigado. Ele foi conduzido à unidade policial e depois de passar por exame de corpo de delito será encaminhado à cadeia de Jaciara.

O investigado não possui porte de arma de fogo e já foi preso anteriormente por direção perigosa.