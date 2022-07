PM resgata vítima de cárcere e recupera carreta com carga avaliada em R$ 200 mil

Veículo havia sido roubado na Serra de São Vicente e vítima foi localizada em Cuiabá

Wellyngton Souza | PMMT

Policiais militares da 20º Companhia Independente prenderam, nesta quinta-feira (30.06), um homem, de 39 anos, suspeito de manter uma vítima em cárcere privado e roubar uma carreta bitrem carregada com soja, no bairro Pedra 90, em Cuiabá. A carga estava avaliada em R$ 200 mil.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar, em patrulhamento ostensivo pela região, flagrou que o condutor do veículo de carga quase bateu em um motociclista.

Assim que os policiais se aproximaram da carreta, o motorista saiu do veículo e correu a pé, sendo detido em seguida. O homem portava um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, na cintura.

Questionado sobre o armamento, ele ainda relatou que o veículo foi roubado na região da Serra de São Vicente, em Cuiabá.

A equipe, em sequência, fez contato com a empresa responsável do veículo no intuito de localizar o verdadeiro motorista. O suspeito então afirmou que a vítima estava sob cárcere na região do Residencial Aricá, na Capital.

Os policiais então solicitaram apoio para resgatar a vítima no endereço informado pelo suspeito. O homem, que já possui registro por furto, roubo e receptação, foi encaminhado à Central de Flagrantes para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.