PM resgata três crianças em situação de vulnerabilidade e prende trio por associação ao tráfico

Pais de menores foram presos e confessaram que as crianças de 3 meses, sete e 12 anos estavam sozinhas em casa

Wellyngton Souza | PMMT

A Polícia Militar de Cáceres prendeu, nesta segunda-feira (11.07), três pessoas por associação ao tráfico de drogas e abandono de incapaz, no bairro Jardim Imperial.

Os militares resgataram três crianças, sendo uma de três meses, e as outras de sete e doze anos, que estavam sozinhas na residência. Os policias apreenderam ainda mais de R$ 6,8 mil em espécie.

Segundo informações do boletim de ocorrência, durante patrulhamento de rotina, os militares foram informados que haviam três pessoas em um veículo Gol, cobrando dívidas supostamente de tráfico de entorpecentes na região.

Diante das informações, rapidamente os policiais se deslocaram até a rua Barcelona e encontraram um veículo com as mesmas características. Durante abordagem, os policiais localizaram R$ 4.697,00 em espécie com um casal, que estava no banco de trás do veículo.

Questionado sobre a origem do dinheiro e se havia mais recursos oriundos do tráfico, eles relataram que na casa em que moravam tinha mais R$ 2.160,00 mil. O casal ressaltou ainda que na residência estavam duas crianças, sendo uma de doze e outra de sete anos, cuidando de um bebê de apenas três meses.

Os policiais então acionaram o Conselho Tutelar e se deslocaram até a residência. Chegando no local, constataram que as vítimas menores de idade estavam em visível estado de vulnerabilidade.

Os suspeitos, as vítimas e o dinheiro apreendido foram encaminhados à Delegacia Especial de Fronteira (Defron) para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.