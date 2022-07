Piloto morre após queda de aeronave em MT

Chegando no posto, a equipe verificou que a vítima se tratava de um homem de aproximadamente 40 anos, que tinha fratura exposta no membro inferior direito, estava consciente, porém um pouco desorientado.

Chegando no Pronto Atendimento do hospital a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória e ficou sob os cuidados da equipe médica. De acordo com a unidade de saúde, o piloto não resistiu aos ferimentos e morreu no local.