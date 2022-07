Parlamentares aprovam afastamento de vereador que sacou arma durante briga na Câmara de Querência (MT)

Os parlamentares aprovaram, nesta segunda-feira (25), o afastamento do vereador Neiriberto Martins Erthal (PSC), de 46 anos, que sacou uma arma de fogo e apontou para um colega durante uma sessão na Câmara Municipal de Querência, a 912 km de Cuiabá.

A briga aconteceu no dia 21 de março deste ano, quando uma discussão começou na Câmara e Neiriberto se levantou e deu um soco em Edmar. Quando ele tentou voltar à cadeira, escorregou e, em seguida, já se levantou sacando a arma e apontando em direção ao outro vereador.

Um vídeo de um trecho da sessão mostra o momento em que Neiriberto começa a ficar nervoso e discute com o outro parlamentar. Em seguida, ele diz: “O trabalho aqui é feito e é organizado. Vossa excelência, seja homem e assuma…”, o parlamentar não conclui a frase e levanta da cadeira para ir até o vereador.

A equipe da Polícia Militar interveio para conter a briga e afastou Neiriberto do local. Ele foi levado para outra sala e, quando percebeu que o suspeito estava com arma em punho, conduziu o vereador Edmar para o abrigo atrás da bancada e, posteriormente, para fora do plenário.

O vereador foi preso três dias depois, já que houve indícios de que Neiriberto acionou o gatilho do revólver em direção à vítima e de outras pessoas, mas que a arma não disparou “por circunstâncias desconhecidas”.